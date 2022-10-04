«Авито Недвижимость» запустила в Нальчике сервис безопасного онлайн-бронирования посуточного жилья

Фото предоставлено пресс-службой Авито

Федеральная платформа «Авито Недвижимость» расширила географию сервиса онлайн-бронирования с возможностью онлайн-оплаты проживания. Теперь у туристов есть возможность быстро и безопасно бронировать и оплачивать подходящее жилье почти по всей стране, в том числе и в Нальчике.

Чтобы к объявлению было подключено онлайн-бронирования, оно должно обладать значками «Квартира проверена» и «Безопасная бронь». Это свидетельствует о том, что объект прошел проверку достоверности документов и факта наличия жалоб гостей, а также видеоподтверждение на соответствие адреса, оснащения и состояния объекта описанию и фотографиям. Эти функции делают бронирование квартиры безопаснее и быстрее, позволяют туристу производить заказ без личного контакта с арендодателем и перевода предоплаты на карту без гарантий.

Для арендодателя такая форма взаимодействия тоже выгодна: у него сокращаются расходы на колл-центр и появляется возможность получить предоплату уже на следующий день после заезда гостя. Если вдруг турист отменяет бронь уже после утвержденной даты, собственник все равно получает предоплату. Также для арендодателей доступно страхование имущества с компенсацией до 75 тыс. рублей на период проживания арендатора. Еще один важный плюс: «Авито» больше не взимает плату за пролонгацию объявлений, идет только удержание комиссии 15% от стоимости бронирования, а остальную сумму сервис перечисляет арендодателю. Также в первый месяц на Авито Недвижимости действует спецпредложение: комиссия платформы составляет всего 5%, а 10% вернётся арендодателю в виде бонусов, которые можно потратить на продвижение объявлений.

Благодаря сервису онлайн-бронирования снизился риск отмены заселения, а сделки стали надежнее: собственник в течение 12 часов подтверждает бронирование, а «Авито» отправляет денежные средства только после заселения гостя и возвращает их, если возникнут какие-либо проблемы на стороне хозяина. При необходимости связаться с платформой можно круглосуточно. Для этого специально для пользователей краткосрочной аренды выделена линия голосовой поддержки.

В выборе жилья помогут отзывы предыдущих гостей – они отражаются в карточках квартир и рейтинг.