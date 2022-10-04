Неплательщики в Ингушетии погасили 192 млн рублей долга перед «Россети Северный Кавказ»

Фото: «Россети Северный Кавказ»

«Россети Северный Кавказ» продолжает работу по ограничению энергоснабжения злостных неплательщиков в рамках системных мероприятий по снижению дебиторской задолженности и повышению платежной дисциплины.

За восемь месяцев текущего года энергетики филиала «Ингушэнерго» направили 14 тысяч заявок на введение ограничений, в том числе более 9,1 тысячи по категории «население» и порядка 4,9 – в отношении юридических лиц. Их суммарный долг перед предприятием превысил 669 млн рублей.

Благодаря адресной работе с должниками в бюджет компании удалось вернуть 192,1 млн рублей: порядка 5,5 тысячи абонентов оплатили счета, не дожидаясь применения крайних мер. Однако 5,8 тысячи потребителей, не погасивших суммарные долги в размере 322,1 млн, были обесточены. По оставшимся заявкам работа продолжается.

«Своевременный – самый выгодный способ расчета» – ведущий мотив информационно-разъяснительной работы энергетиков с потребителями энергоресурса. Оплачивая использованную электроэнергию в установленные сроки, абоненты исключают дополнительные расходы: пеню и услуги по отключению и возобновлению подачи энергоресурса. И, что немаловажно, ответственное исполнение договорных обязательств перед гарантирующим поставщиком – существенный вклад в обеспечение энергетической безопасности Ингушетии, одного из факторов, определяющих устойчивое экономическое развитие региона», – отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

Напомним, оплату счетов за электроэнергию можно произвести в центрах обслуживания клиентов компании, дистанционно посредством мобильного приложения «Свет Онлайн», сервиса «Личный кабинет» на сайте энергокомпании, в любых других действующих пунктах приема платежей.

В том случае, если в силу различных обстоятельств абонент не в состоянии полностью погасить задолженность, необходимо посетить территориальное энергосбытовое отделение для заключения договора о реструктуризации долга. В том случае, если в силу различных обстоятельств абонент не в состоянии полностью погасить задолженность, необходимо посетить территориальное энергосбытовое отделение для заключения договора о реструктуризации долга.