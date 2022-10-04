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Происшествия4 октября 2022 9:13

На Ставрополье водитель не справился с управлением и врезался в ограждение

Спецслужбы выехали на место аварии
Данил Юрков
Фото: пресс-служба службы спасения 112 города Минеральные воды

Фото: пресс-служба службы спасения 112 города Минеральные воды

Ночью с 3 на 4 октября на экстренный телефон 112 поступило сообщение об аварии на Ставрополье: водитель машины “Лада Гранта” не справился с управлением и врезался в тросовое ограждение. ДТП произошло на 345 километре дороги Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды. На место выехали службы экстренного реагирования.

— Спасатели Минераловодского Центра по ЧС отключили АКБ поврежденного автомобиля и обеспечивали безопасность движения на данном участке дороги, – пишет пресс-служба службы спасения 112 города Минеральные воды.

В аварии никто не пострадал, однако ведомство просит быть осторожным и внимательным на дороге, особенно в темное время суток.

Также на подъезде к Ставрополю начинающий водитель спровоцировал аварию с пострадавшими. Житель КЧР, получивший права меньше года назад, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в другой автомобиль.