Из банка в Ставрополе грабитель незаметно вынес 19 млн рублей

По предварительным данным, с 16:00 2 октября по 7:30 3 октября неизвестный грабитель смог пробраться в филиал банка, который находится в Ставрополе, и абсолютно незаметно вынес из него 19 млн рублей. Сигнализация не сработала по неизвестной причине. Охрана не заметила ничего подозрительного.

— В данный момент работаем над этим делом. Официальный комментарий по данному инциденту будет позже, – сообщил “КП-Ставрополь” источник в правоохранительных органах.

Сейчас нет официального комментария ни от правоохранителей, ни от банка. Однако по сообщению от источника ясно, что за дело взялись.

Миллионы не только крадут, но и предлагают в качестве взятки. Так, ставрополец обвиняется в попытке дать взятку сотруднику ФСБ в размере 4 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Сообщается, что обвиняемый был схвачен, когда передавал первую часть взятки в размере 1 млн рублей.