В Ставрополе мужчина подозревается в покушении на убийство бывшей девушки

Мужчина, который появился на кадрах видео от 23 сентября 2022 года, как оказалось, пытался убить свою бывшую девушку на почве ревности, однако сделать задуманное у него не вышло: пришли жители многоквартирного дома. Подозреваемый пытался спрыгнуть с балкона, однако его поймали.

— Случился конфликт на почве ревности. В ходе ссоры подозреваемый стал избивать потерпевшую, пытаясь ее душить руками и ногами, наступая на горло, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Судом назначена мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление полученных доказательств. Теперь подозреваемому грозит срок.