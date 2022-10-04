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Происшествия4 октября 2022 10:23

В Ставрополе мужчина подозревается в покушении на убийство бывшей девушки

В отношении 39-летнего ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело
Данил Юрков

Мужчина, который появился на кадрах видео от 23 сентября 2022 года, как оказалось, пытался убить свою бывшую девушку на почве ревности, однако сделать задуманное у него не вышло: пришли жители многоквартирного дома. Подозреваемый пытался спрыгнуть с балкона, однако его поймали.

— Случился конфликт на почве ревности. В ходе ссоры подозреваемый стал избивать потерпевшую, пытаясь ее душить руками и ногами, наступая на горло, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Судом назначена мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление полученных доказательств. Теперь подозреваемому грозит срок.