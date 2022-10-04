Студент из Невинномысска получил медаль «За отвагу»

Фото: соцсети мэра Невинномысска Михаила Миненкова

Невинномысский студент Михаил Донец получил медаль «За отвагу», проявив себя во время выполнения боевого задания. Мэр Невинномысска Михаил Миненков рассказал про бойца. Студент 4 курса Невинномысского государственного гуманитарно-технического института Михаил Донец принял участие в СВО на Украине.

— При выполнении боевой задачи Михаил Донец за проявленное мужество был награжден – медалью «За отвагу»! – пишет глава города.

Еще в ноябре 2009 он прошел срочную службу, а в 2011 подписал контракт. В 2016 получил должность старшего водолаза. Во время обучения студент осваивал водолазные квалификации в виде взрывника, сварщик, оператор барокамеры.

Студента отметили за проявленное мужество и теперь он стал гордостью за главы родного города и граждан, что ждут бойцов целыми, невредимыми и с победой.