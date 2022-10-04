Владимир Ситников, первый заместитель председателя правительства Ставрополья, уходит в отставку 5 октября 2022 года. Об этом он сообщил в своих официальных соцсетях, также выражая благодарность всем, с кем ему приходилось работать.

— Сегодня — мой крайний день в должности первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края. Искренне желаю вам дальнейших успехов и развития на вверенных участках работы! Спасибо за совместный труд! – написал первый зампредседателя правительства Ставрополья.

После ухода Ситникова его обязанности временно передадут другим вице-премьерами региона, распределив между ними. Также первый зампредседателя написал про отдельные слова признательности трудовым коллективам.

Кто займет место Владимира Ситникова на посту, пока не сообщается. Однако с завтрашнего дня, 5 октября, будет выбираться приемник зампредседателя.