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Происшествия4 октября 2022 11:35

Троих организаторов незаконной миграции осудили на Ставрополье

Мужчины оформляли поддельные подписи и штампы в документах
Данил Юрков

Георгиевский суд осудил троих организаторов незаконной миграции, жителей Ставрополья, за оформление поддельных подписей и штампов в документах. Сотрудники ФСБ нашли лабораторию, где изготавливались поддельные документы. Как сообщается, мужчины подделывали отметки, которые свидетельствуют о пересечении границы Беларуси.

— За денежное вознаграждение в размере 65 тысяч рублей оказали содействие гражданину республики Армения в легализации его нахождения на территории РФ посредством проставления в его национальном паспорте и миграционной карте необходимых отметок, – пишет пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

Решением суда один из подсудимых получил 1,5 года заключения, а двое подельников «заработали» условный срок за содействие в организации преступной деятельности подсудимого.

Также на Ставрополье в покушении на убийство подозревается 39-летний ранее судимый мужчина. Он пытался на почве ревности убить свою бывшую девушку.