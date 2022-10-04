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Общество4 октября 2022 15:45

На Ставрополье улучшат водоснабжение к 2025 году

На эти цели выделят 2,7 млрд рублей
Инна МОРОЗОВА

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и Фонд развития территорий подписали в Москве соглашение о федеральном финансировании проектов развития водоснабжения в регионе.

На эти цели из федерального бюджета выделят 2,7 миллиарда рублей. Еще 657 миллионов рублей планируется выделить из краевого бюджета. Эти средства помогут решить вопрос с водоснабжением для 500 тысяч жителей Ставрополья.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в 2023-2024 годах проведут работы на 19 объектах водоснабжения. В частности, планируется отремонтировать несколько групповых водопроводов в регионе.

Ранее сообщалось, что Кисловодск занял второе место в рейтинге самых популярных оздоровительных курортов России.