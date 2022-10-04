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Происшествия4 октября 2022 16:20

Мошенник выманил более 14 млн рублей у 71-летнего пенсионера в Ставрополе

Злоумышленника ищет полиция
Инна МОРОЗОВА

71-летний житель краевой столицы попался на удочку липового сотрудника службы безопасности банка. Аферист убедил пожилого мужчину, что его сбережения в опасности и поэтому их надо перевести на «безопасный» счет.

Пенсионер поверил злоумышленнику и перевел ему более 14,5 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Мужчина рассказал о произошедшем внукам. Те объяснили, что он стал жертвой мошенников, и посоветовали обратиться в полицию.

Возбуждено уголовное дело, афериста ищут правоохранители.

Ранее сообщалось, что жителя Ставрополя заподозрили в покушении на убийство бывшей возлюбленной.