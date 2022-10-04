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Общество4 октября 2022 18:04

Льготникам Ставрополья компенсируют половину затрат на покупку газового оборудования

Компенсация вводится с 1 января 2023 года
Инна МОРОЗОВА

В Ставропольском крае льготникам возместят 50% стоимости внутридомового газового оборудования. Компенсация вводится с 1 января 2023 года, сообщает пресс-служба губернатора.

На рабочей встрече с министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым, которая прошла в Москве, глава региона Владимир Владимиров отметил, что Ставрополье активно участвует в президентской программе социальной догазификации. На сегодняшний день принято 3,1 тыс. заявок.

Голубое топливо уже заведено в 2330 домовладений. Всего в рамках программы планируется подключить 11 тыс. домов.

Ранее сообщалось, что к 2025 году на Ставрополье улучшат водоснабжение.