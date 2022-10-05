На Ставрополье к 5 октября от коронавируса выздоровели 429 человек

За последние сутки с 4 по 5 октября на Ставрополье коронавирусом заболели 529 человек, среди которых 26 – дети, при этом 429 пациентов выздоровели. Госпитализация понадобилась только взрослым заболевшим – 21 пациент отправлены в больницу. Также зарегистрирован летальных исход.

— Показатели заболеваемости – на средних значениях прошлой недели. Чтобы защитить здоровье, не забывайте о мерах эпидпрофилактики, – пишет губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своих официальных соцсетях.

Темпы вакцинации по сравнению с прошлыми днями выросли: первый компонент вакцины получили 2090 человек, а второй – 1248. Людям все также советуют вакцинироваться и не забывать о профилактике, чтобы обезопасить себя и окружающих, а в случае заражения перенести заболевание в легкой форме.