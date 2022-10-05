В Кисловодске работница ломбарда пойдет под суд за махинацию с украшениями на 550 тысяч рублей

Жительница Кисловодска работала в ломбарде, однако зарплаты ей оказалось мало. Тогда 28-летняя женщина решилась на махинацию с недорогими металлами: она уговорила знакомых сдавать в ломбард ее же украшения под видом золота. Таким способом фигурантка уголовного дела заработала 550 тысяч рублей.

Недостачу заметил владелец ломбарда и обратился в полицию. Правоохранители начали расследовать дело, чтобы найти виноватого в потере денег. Женщину опознали, на нее завели уголовное дело за хищение чужого имущества по части 3 статьи 160 УК РФ.

— Выручив порядка 550 тысяч рублей, фигурантка присвоила и потратила их на личные нужды, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд. Теперь женщина предстанет перед судом за свои деяния.