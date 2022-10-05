В Ставрополе на Ташлянском склоне заменят поврежденный газопровод

На Ташлянском склоне в Ставрополе выполняются работы по замене поврежденного участка газопровода. Сейчас завершены подготовки к основному этапу работ: были установлены опоры и смонтирован участок трубопровода. Сообщается, что газовая труба вышла из строя на участке длинной в 700 метров. На время ремонта 6 октября с 8:30 по 17:00 будет перекрыто поступление газа потребителям.

— Повреждение газопровода среднего давления спровоцировали оползневые процессы на территории правого склона реки Ташла, – пишет пресс-служба администрации города Ставрополя.

Также ведомство сообщает, что газ населению будет подаваться по временной схеме ввиду пониженной нагрузки в летний период. Перед заменой трубы был разработан план по восстановлению работоспособности. Потребители газа не должны испытывать сильных неудобств в связи с заменой газопровода.