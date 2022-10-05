На Ставрополье задержали парня под наркотиками с 11 свертками веществ

В городе Пятигорске на Ставрополье полицейские задержали подозрительного 23-летнего парня, который, как оказалось, был под наркотиками. С собой у пойманного также оказалось 11 свертков с запрещенными веществами. Наркотики были куплены для распространения по городу.

— В ходе досмотра в присутствии понятых у него было обнаружено 11 свертков с неизвестным содержимым. Исследование показало, что изъятое является наркотическим средством общей массой около 11 граммов, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

На парня составили административный протокол по факту употребления наркотиков, а также возбудили уголовное дело за покушение на сбыт синтетических наркотиков. Расследованием дела сейчас занимаются правоохранители. Парню грозит срок.

Другой парень-сирота на Ставрополье еще в 2013 году остался без дома, который получил по наследству. Сосед-мошенник решил продать и присвоить деньги себе. Уголовное дело по факту мошенничества направлено в суд.