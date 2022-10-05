Экс-сотрудники исправительной колонии Ставрополья за взятку проносили телефоны осужденным

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Кочубеевском округе Ставропольского края завершено расследование уголовного дела в отношении трех бывших сотрудников ФКУ «Исправительная колония № 2» УФСИН России по Ставропольскому краю. Их обвиняют в халатности, превышении должностных полномочий, получении взятки и четырех актах мелкого хулиганства.

Следствие установило, что в с сентября 2020 по май 2021 бывший инспектор надзора за взятки проносил телефоны и наушники на территорию колонии, получив 28 тысяч рублей. В мае 2021 инспектор получил 70 тысяч рублей взятки за то, что пронес семь телефонов и две пары наушников. При проносе запрещенных предметов коллега инспектора проявил халатность.

— При попытке пронести на территорию исправительной колонии запрещенные предметы инструктор-кинолог был задержан сотрудниками ОСБ УФСИН и УФСБ, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Следователь собрал достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинением направлено в суд для рассмотрения.