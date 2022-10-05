Из Пятигорска на военные сборы отправились 13 бойцов

Вчера, 4 октября, из города Пятигорска Ставропольского края 13 бойцов отправились на военные сборы в рамках частичной мобилизации. Глава города-курорта Дмитрий Ворошилов написал в своих официальных соцсетях об этом событии и пообещал приехать в военную часть «в гости».

— Горжусь нашими пятигорчанами, достойные ребята. В ближайшее время ждите в гости в военной части! – пишет глава города.

Из Пятигорска призванные отправились после прохождения медкомиссии и сбора всех будущих бойцов. Теперь они пополнят ряды мобилизованных ставропольцев.

Напомним, что ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о выполнении поставленной задачи по частичной мобилизации в крае. Также глава региона сообщил о том, что дооснащение бойцов проходит ежедневно и без остановок.