За прошедшие сутки 4 октября на Ставрополье поймали 32 пьяных водителей

На Ставрополье за прошедшие сутки 4 октября правоохранители поймали 32 пьяных водителей, из которых 27 привлечены к административной ответственности и им грозит лишение прав, а еще 5 сели за руль пьяными повторно, за что они грозит уголовное наказание. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Так, в Пятигорске инспекторы остановили автомобиль с выключенным светом, чтобы предупредить водителя о технической неисправности. За рулем сидел 42-летний местный житель, который имел признаки опьянения. Сотрудники предложили пройти тест на алкоголь.

— От прохождения освидетельствования гражданин отказался.

В отношении водителя составлен административный материал, автомобиль помещен на стоянку. Материал направлен в Мировой суд, – пишет ведомство.

Другой водитель на Ставрополье разыскивается за оставление места ДТП со смертельным исходом. Как сообщается, неизвестный сбил велосипедиста и уехал. Машину нашли, водителя ищут.