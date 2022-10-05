Мужчина на Ставрополье обвиняется в аварии с двумя погибшими и пятью пострадавшими

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На Ставрополье 16 декабря 2021 года 45-летний житель КЧР вел грузовик и решил развернуться там, где это запрещено. В результате он перекрыл две полосы движения и врезался в два легковых автомобиля. В аварии погибли два человека и еще пятеро пострадали.

— В результате ДТП водитель и пассажир одной автомашины скончались на месте, водитель и четыре пассажира второго автомобиля получили тяжкие телесные повреждения, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Материалы уголовного дела направлены в Андроповский суд для рассмотрения. Водителю грузовика грозит лишение свободы за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого время и смерть.

Еще одно смертельное ДТП произошло на Ставрополье 4 октября 2022 года. Неизвестный водитель сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Машину нашли, сейчас ищут водителя.