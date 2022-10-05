В Ставрополе внедорожник и легковушка не поделили дорогу

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительным данным, 4 октября примерно в 19:00 на улице Объездная в Ставрополе водитель внедорожника «Тойота Ленд Крузер 200» выезжал с заправки и не предоставил преимущество в движении легковушке «Митсубиши Галант». Произошло столкновение, после которого 37-летняя водитель легкового автомобиля обратилась за медицинской помощью – ей назначили амбулаторное лечение.

— 65-летний водитель внедорожника, житель Михайловска, не пострадал. Выяснилось, что мужчина за этот год 5 раз привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Водитель внедорожника объяснил, что легковушка внезапно перестроилась с одной полосы на другую, из-за чего при выезде с заправки у него появилась помеха. По факту аварии проводится проверка с целью выяснить обстоятельства происшествия. Автомобили отправятся на ремонт.