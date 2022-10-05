В Ставрополе с 10 по 14 октября без света останутся семь улиц

Из-за планового ремонта линий электропередач на семи улицах Ставрополя с 10 по 14 октября отключат свет. Электричества в домах не будет с 9:00 по 16:00, после чего свет снова подадут.

Где не будет света

С 10 по 12 октября:

- улица Александровская (дома от № 1 до № 7);

- улица Боковая (дома от № 2 до № 24Б);

- улица Николаевская (дома № 9, 11);

- улица Пригородная (дом № 274/11).

С 13 по 14 октября:

- улица Боковая (дом № 1);

- улица Николаевская (дома от № 1 до № 24);

- улица Пригородная (дома №№ 274/1, 274/2, 274/5, 274/7, 274/15, 384, 386, 388, 390).

За любой более подробной информацией можно обратиться по номерам: 009, 26-03-00, 29-12-35.

Также в Ставрополе проводится замена поврежденного газопровода на Ташлянском склоне. Газа в домах не будет с 8:30 по 17:00. Подготовка к основному этапу завершена, работы выполняются. Администрация краевой столицы объяснила, почему газовая труба повредилась.