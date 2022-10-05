Укравших из банка в Ставрополе 19 млн рублей до сих пор ищет полиция

Поиски грабителей, которые недавно незаметно украли из банка в Ставрополе 19 млн рублей, продолжаются. МВД до сих пор не давали комментариев по поводу происшествия, однако знакомые с ситуацией источники рассказали уже о подозреваемых. Их личности до сих пор не установлены.

Также стало известно о том, что ограбление произошло ночью, когда банк уже был закрыт. При этом до сих не понятно, почему не сработала охранная сигнализация. Ни от банка, ни от правоохранителей не поступало никаких сообщений по данному происшествию, кроме того, что об этом ограблении известно органам.

Напомним, что неизвестный грабитель – как известно сейчас, грабители, – смог пробраться в филиал банка, расположенный в Ставрополе. Сигнализация не сработала, а охрана не заметила ничего подозрительного. Разбирательство, как известно, продолжается, однако больше информации не дается.