«Россети Северный Кавказ» подготовили к зиме единственный источник энергоснабжения горнолыжного курорта Домбай

Фото: «Россети Северный Кавказ»

«Россети Северный Кавказ» подготовили к прохождению пика нагрузки на сети оборудование центрального распределительного пункта (ЦРП) «Домбай» в одноименном горнолыжном поселке в Карачаево-Черкесии.

Этот питающий центр является единственным источником электроснабжения инфраструктурных и туристических объектов курорта. Энергетики филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» отремонтировали здесь основное и вспомогательное оборудование. Также проведены все необходимые работы по техническому обслуживанию объекта.

Выполненные мероприятия позволят обеспечить надежное и качественное электроснабжение горнолыжного курорта.

Один из старейших курортов России – Домбай - входит в пятерку самых известных в стране и принимает гостей круглый год. Летом пик туристического сезона приходится на июль-август, а горнолыжный сезон в Домбае, как правило, начинается в ноябре и длится до конца апреля.

Только за три летних месяца Домбай посетили более 150 тысяч туристов, спрос на отдых в бархатный сезон здесь вырос на 67 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.