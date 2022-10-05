В ноябре 2022 года запустят прямые авиарейсы из Ставрополя в Ташкент

Самолеты вместимостью в 100 пассажиров будут летать из Ставрополя в Ташкент с ноября 2022 года. При этом полеты будут осуществляться по пятницам, раз в неделю. Первый взлет состоится 4 ноября – билеты уже в продаже. Об этом сообщила в официальных соцсетях компания Red Wings.

— Полеты будут выполняться на современных комфортабельных лайнерах SSJ 100 вместимостью 100 кресел, – пишет авиакомпания, также уточняя, что билеты уже в продаже.

Пассажирам обещают комфортные перелеты, о которых расскажут первые, кто полетит в Ташкент.

Пока авиакомпания готовится к полетам, в Ставрополе ищут грабителей банка, которые вынесли 19 млн рублей. Официальных комментариев пока ни банк, ни правоохранители не давали. До сих пор остается загадкой то, почему не сработала сигнализация, а охрана ничего не заметила.