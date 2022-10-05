В Пятигорске 6 октября на ряде улиц отключат свет

В связи с ремонтными работами на линиях электропередач и подстанциях Пятигорска в городе 6 октября отключат электричество на ряде улиц. Об этом сообщил глава города-курорта Дмитрий Ворошилов.

Где не будет света

В микрорайоне Белая Ромашка: с 9:00 до 12:00 на:

- улице 295-й стрелковой дивизии, дом 9, корпус 9

- улице 295-й стрелковой дивизии, дом 13, корпус 2, корпус 3

В поселке Свободы с 13:00 до 17:00 на:

- улице Островского: нечетные № 157-205, четные № 180-226;

- переулке Крутой: четные № 4-8;

- улице Пролетарская: нечетные № 57-75, четные № 42-46;

- улице Питомная: нечетные № 1-11, чет № 46;

- улице Лесная: четные № 2-68.

В поселке Свободы с 8:30 до 12:00 на:

- улице Энгельса: нечетные № 115-179, четные № 164-236;

- улице Луговая: четные № 10,12;

- пер. Пащенко: нечетные № 1-9, четные № 2-4.

В поселке Свободы с 13:30 до 16:30 на:

- улице 1-я Набережная: нечетные № 9-79, четные № 18-52;

- улице Олега Кошевого: нечетные № 3-23, четные № 4-36;

- улице Луговая: нечетные № 1-7, четные № 8.