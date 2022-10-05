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Общество5 октября 2022 16:06

Депутаты Ставрополья перечислили однодневный заработок в поддержку военнослужащих

Деньги направлены в региональный благотворительный фонд
Инна МОРОЗОВА

Депутаты Думы Ставропольского края поддержали инициативу главы региона Владимира Владимирова и приняли решение перечислить свой заработок за один день в пользу военнослужащих и членов их семей.

Деньги уже поступили в региональный Благотворительный фонд целевой поддержки военнослужащих, сообщает пресс-служба краевой Думы.

Спикер региональной Думы Николай Великдань призвал неравнодушных жителей, организации и бизнес присоединиться к инициативе, чтобы помочь солдатам и офицерам, выполняющим боевые задачи.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье планируется создать резерв экипировки для мобилизованных.