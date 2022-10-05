Житель Ставрополья пойдет под суд за попытку мошенничества на 15 млн рублей

Житель Ставропольского края обвиняется в покушении на мошенничество на сумму более 15 млн рублей.

Весной 2017 года он узнал от знакомого, что тот не может вернуть деньги в размере 30 млн рублей, которые занял приятелю.

Злоумышленник, вступив в сговор со своей знакомой, пообещал потерпевшему вернуть долг. Представившись силовиком, он убедил мужчину передать ему 300 тыс. рублей, а после возврата основной суммы долга – еще 15 млн рублей якобы для передачи их высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов.

Потерпевший согласился, но медлил с передачей денег. Подельники решили его поторопить, но мужчина понял, что его действия будут незаконными и обратился в полицию, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставрополья.

Обвиняемого задержали во время передачи 300 тыс. рублей в рамках оперативно-розыскного мероприятия.

Уголовное дело будет рассматривать Ленинский районный суд Ставрополя. Соучастница злоумышленника ранее была осуждена приговором суда.