К 6 октября на Ставрополье от коронавируса выздоровели 944 человека

За последние сутки от 5 к 6 октября 2022 года на Ставрополье от коронавируса выздоровели почти тысяча человек, при этом заболели 388 человек, из которых 31 – дети. Госпитализация понадобилась 28 заболевшим, в том числе 8 несовершеннолетним.

— Уровень заболеваемости немного снизился. Тем не менее помнить о правилах эпидпрофилактики все еще важно, – пишет губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в своих официальных соцсетях.

Вакцинация продолжается: за минувшие сутки первый компонент вакцины получили 1756 человек, а второй – 910 человек.

Не стоит забывать о вакцинации, особенно после запуска в ноябре новых авиарейсов из Ставрополя прямиком в Ташкент. В самолетах обещают комфортные места на 100 человек. Первый полет состоится 4 ноября, билеты уже в продаже.