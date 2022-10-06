В Ставрополе от коронавируса иммунизировались 220 тысяч человек

Иммунизацию получили почти 220 тысяч человек в краевой столице. При этом 294 037 ставропольцев получили первый компонент вакцины, а второй – 218 104, из которых 70 тысяч – это граждане старше 60 лет. В пресс-службе администрации города Ставрополя напомнили, что заболеть коронавирусом легко, так как он передается воздушно-капельным путем.

— На сегодняшний день в Ставрополе для удобства горожан работают 8 медицинских пунктов, где можно получить первый и второй компоненты вакцины. В городских поликлиниках № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 расположено 7 пунктов, один – в торговом центре «Космос», – пишет ведомство.

Также напомним, что за последние сутки с 5 на 6 октября от коронавируса выздоровели 944 человека. Заболели при этом 388 человек. Вакцинация также продолжается и, как стало ясно, иммунизацию получили уже 220 тысяч ставропольцев.