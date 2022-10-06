На Ставрополье легковой автомобиль столкнулся с бензовозом

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительным данным, в Кировском округе Ставропольского края на 21 км автодороги «Новопавловск – Зольская – Пятигорск» водитель бензовоза выезжал со второстепенной дороги и не уступил дорогу «Шкоде Фабии». В результате произошла авария.

— Разгерметизации цистерны не произошло, угрозы возгорания нет. В результате травму плеча получила водитель легкового автомобиля, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Водитель бензовоза – местный житель. Он не является злостным нарушителем правил дорожного движения, на момент аварии был трезвый. По факту ДТП проводится проверка с целью выяснить обстоятельства произошедшего.

Также напомним, что на Ставрополье задержан предполагаемый водитель, уехавший с места смертельной аварии с участием велосипедиста. На данный момент полиция разбирается, был ли найденный ими человек на месте аварии и является ли он виновником произошедшего.