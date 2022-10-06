Юных наркокурьерш с 21 свертком «синтетики» поймали на Ставрополье

В городе Новопавловске на Ставрополье полицейские задержали группу молодых девушек из-за их подозрительного поведения. В ходе досмотра у них нашли 21 синтетических наркотиков. В телефоне одной из девушек нашли координаты 7 «тайников» общей массой около 30 граммов.

—- Закладчицы пояснили, что в город Новопавловск приезжали на такси с целью создания «тайников» на его территории и получения материальной выгоды от реализации наркотиков, – пишет пресс-служба Антинаркотической комиссии Ставропольского края.

Общий вес всех наркотиков, найденных у наркокурьерш составил более 50 граммов, то есть 90 доз. В отношении девушек возбуждено уголовное дело – им грозит до 10 лет лишения свободы. Так как самой старшей недавно исполнилось 18, по ходатайству следователя всем участницам в качестве меры пресечения избрали домашний арест.