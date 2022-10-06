ВТБ расширяет филиальную сеть на Северном Кавказе

ВТБ в рамках внедрения нового формата отделений в регионах запустил первый подобный офис в Республике Северная Осетия-Алания — городе Моздок. Открытие современного, технологического офиса во втором по величине городе республики — важный стратегический шаг в рамках развития филиальной сети ВТБ как в регионе, так и на Северном Кавказе в целом. Это также будет способствовать укреплению партнерских отношений с административными структурами и бизнесом Северной Осетии.

Новый стандарт мультиформатного офиса ВТБ получил высокую оценку профессионального сообщества и стал призером премии POPAI RUSSIA AWARDS-2022 в номинации «Оформление торгового пространства». Он создан в обновленном дизайне и организован таким образом, чтобы обеспечить персональное внимание к клиенту и наиболее комфортный опыт на всех стадиях обслуживания. В помещении нет стоек и постоянно закрепленных мест для сотрудников. Посетителей приглашают в одну из локаций отделения, где их встречает работник банка с ноутбуком. Клиент получает индивидуальную консультацию и экспертную поддержку сотрудника банка, в том числе по использованию современных цифровых сервисов. У клиента есть возможность провести необходимые ему операции и подписать документы в электронном виде. Благодаря «умному» зонированию, системе навигации и передовым устройствам самообслуживания посетители проводят в офисе в среднем менее 15 минут.

Благодаря «умным технологиям» эффективность работы такого офиса повысится на 40% по сравнению со стандартными отделениями. Фото: vtb.ru

«На фоне последних тенденций ускоренного развития дистанционных банковских сервисов ВТБ не намерен отказываться от формата личного общения в офисах, который высоко востребован клиентами в наших регионах. В среднем ежемесячно мы обслуживаем более 30 тысяч физических лиц на Северном Кавказе. Открытие первого отделения в Моздоке позволит повысить доступность финансовых услуг не только для жителей самого города, но и близлежащих населенных пунктов Моздокского муниципального района, центром которого он является», – отметил управляющий ВТБ в СКФО Александр Дыренко.

Обслуживание физических лиц в новом офисе «Моздокский» осуществляется по будням с 09 до 18 часов. В круглосуточной зоне самообслуживания доступны 2 современных банкомата с функцией приема наличных и возможностью проведения операций без использования карты – с помощью QR-кода. Благодаря «умным технологиям» эффективность работы такого офиса повысится на 40% по сравнению со стандартными отделениями.