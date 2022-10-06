В Ставрополе остановили пьяного водителя-бесправника на «виляющей» машине

В городе Ставрополе сотрудники ДПС остановили «виляющую» из стороны в сторону иномарку, за рулем которой сидел 21-летний местный житель. Мужчина невнятно разговаривал и имел явные признаки опьянения.Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Гражданину было предложено пройти процедуру освидетельствования на месте, которая показала более 0,6 мг паров этанола на литр выдыхаемого воздуха, – пишет ведомство.

В отношении пьяного водителя-бесправника составлен административный протокол. Ему грозит от 10 до 15 суток ареста либо штраф до 30 тысяч рублей.

Мужчина не является хозяином машины, поэтому на данный момент идут разбирательства. Если окажется, что владелец иномарки разрешил поездку пойманному бесправнику, то его также могут привлечь к ответственности.