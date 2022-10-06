На Ставрополье проверили безопасность 582 детских и спортивных площадок

Прокуратура Ставрополья провела проверку безопасности 582 детских и спортивных площадок в крае. Были выявлены 157 бесхозных площадок, а также выявлены нарушения в обеспечении безопасности и контроле за техническим состоянием оборудования на 107 площадках.

— Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования и фактическое устранение выявленных нарушений контролируются прокуратурой, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Внесены представления об устранении нарушений на 107 площадках. Также возбуждены дела об административных правонарушениях, три лица уже привлечены к ответственности. В суд были отправлены два исковых заявления.

Тем временем антимонопольная служба Ставрополья проводит проверку магазина военной экипировки. В адрес ряда магазинов военной экипировки направлены запросы о предоставлении информации о ценах. По итогам проверки завышенные цены будут снижаться до нормальных.