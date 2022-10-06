Шесть улиц Невинномысска временно останутся без газа

Выполнение плановых работ по починке газопровода станут причиной временного отключения газа на шести улицах Невинномысска. Так, 6 октября с 8:00 по 17:00 газа не будет. Об этом сообщил глава города Михаил Миненков.

Где перекроют газ

- на улице Междуреченской;

- на улице. Социалистической;

- на улице Дачной;

- на улице. Парковой;

- на улице Загородной;

- на переулке Рыбацком.

Также 6 октября в Пятигорске на ряде улиц отключат свет. Причиной стали ремонтные работы на линиях электропередач и подстанциях города. Об этом сообщил глава города-курорта Дмитрий Ворошилов

А в краевой столице некоторые улицы окажутся без света с 10 по 14 октября. Электричества в домах не будет с 9:00 по 16:00, после чего свет снова подадут.