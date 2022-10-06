Председатель следкома России Александр Бастрыкин рассказал о проблемах с жильем у сирот Карачаево-Черкесии

Председатель следственного комитета Российской федерации Александр Бастрыкин рассказал о проблеме с нарушением прав сирот на получение жилья или выплаты компенсации за наем жилья. Сообщается, что лишь в примерно четверти регионов страны выплачивается компенсация сиротам.

— В других регионах практика выплаты компенсации за наем жилья характеризуется следующим образом: часть из них ссылается на отсутствие такой возможности, в том числе из-за того, что эти субъекты являются дотационными регионами. Например, это … Карачаево-Черкесская Республика, – говорит Александр Бастрыкин в интервью от ТАСС.

Также председатель следкома сообщил, что из 288 тысяч нуждающихся сирот на 1 июля жилье получили 7 тысяч, хотя в 2022 планировалось дать дом 28,5 тысячам – а это 14,8% от числа нуждающихся. При этом 35,5 тысяч сирот жду выполнения неисполненных судебных решений.