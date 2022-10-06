Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия6 октября 2022 12:08

Закончено расследование по делу вступившего в экстремистский «Правый сектор» ставропольца

Уголовное дело 31-летнего мужчины направлено в суд
Данил Юрков

На Ставрополье закончили расследование по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Михайловска, который, как установило следствие, в марте 2022 года хотел вступить в запрещенную ВС РФ экстремистскую украинскую организацию «Правый сектор». Обвиняемый даже записал видео с присягой запрещенной организации, однако его задержали.

— Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Напомним, что после присяги мужчине приказали собирать информацию о сотрудниках госорганов и о военных объектах. Совершать противоправные действия дальше ему не позволило задержание правоохранителями. Было заведено уголовное дело, которое уже расследовали и передали в суд. Как сообщает ведомство, мужчина вступил в организацию для обострения социально-политической обстановки и дестабилизации конституционного строя страны