Закончено расследование по делу вступившего в экстремистский «Правый сектор» ставропольца

На Ставрополье закончили расследование по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Михайловска, который, как установило следствие, в марте 2022 года хотел вступить в запрещенную ВС РФ экстремистскую украинскую организацию «Правый сектор». Обвиняемый даже записал видео с присягой запрещенной организации, однако его задержали.

— Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Напомним, что после присяги мужчине приказали собирать информацию о сотрудниках госорганов и о военных объектах. Совершать противоправные действия дальше ему не позволило задержание правоохранителями. Было заведено уголовное дело, которое уже расследовали и передали в суд. Как сообщает ведомство, мужчина вступил в организацию для обострения социально-политической обстановки и дестабилизации конституционного строя страны