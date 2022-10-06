В Железноводске врач-массажист делает печи-буржуйки для военных

Максим Кондратович делает печи-буржуйки для военных, находящихся в зоне спецоперации. Фото: Александр КОЦ

Житель Железноводска Максим Кондратович делает своими руками буржуйки для военных, находящихся в зоне спецоперации. Первый десяток компактных и незаменимых печей уже отправили в Запорожье и Донецкую республику. Там их хозяевами становятся бойцы.

Такие печи - настоящие находки. Они мобильные и удобные, вскипятить на них воду можно всего лишь за 3 минуты, максимум - 5. Буржуйки быстро нагреваются и дают тепло на несколько часов, что значительно улучшает суровый солдатский быт.

- Называется буржуйка «Ракета». Легкий вариант для обогрева, приготовления пищи и сушки белья, – уточнил железноводчанин Максим Кондратович. Его профессия связана с медициной, он - врач-массажист, однако это не мешает мастеру заниматься любимым и полезным делом.

Порой, для того чтобы изготовить 4-5 мобильный печей понадобятся целые сутки. Несмотря на то, что ее достаточно легко изготовить, самыми ценными ресурсами при изготовлении становятся - время и материалы. С последними умельцу из Железноводска очень помогают местные жители. Добрые соседи несут в мастерскую специалиста все, что есть у них дома. Неравнодушные жители Железноводска также снабжают мастера электродами и дисками.

Как стало известно, бойцы уже давно шлют благодарственные приветы мастеру в Железноводск. По словам военных, одна такая печь способна подогреть целую солдатскую палатку.

Уже готовые буржуйки Максим Кондратович отдает активистам из движения «Железноводск - за наших», а потом печи высылают в различные воинские части. В настоящее время приветствуется любая помощь, но именно сейчас - сбор приостановили. Собранные мужчиной печи надо отвезти военным, а в мастерской освободить место для новых буржуек.