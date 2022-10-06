Мужчина на Ставрополье незаконно вырубил 17 деревьев

Еще в августе 2022 года обвиняемый мужчина решил вырубить деревья породы «Робиния лжеакация», «Ясень», «Дуб», «Акация гледичия». Злоумышленник хотел продать деревья в виде дров в городе Буденновске. Срубив 17 деревьев, мужчина загрузил их в машину, но был пойман на месте преступления.

— Однако злоумышленник, погрузив часть спиленных деревья в салон автомобиля, был застигнут на месте совершения преступления сотрудниками правоохранительных органов, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В итоге ущерб от такой вырубки составил более 191 тысячи рублей. Сейчас уголовное дело по данному происшествию направлено в Буденновский суд для рассмотрения по существу.

Другое дерево жители Ставрополя не хотят покупать за краевой бюджет, но зато предлагают отдать деньги мобилизованным. Так, появилась петиция об отказе от покупки новогодней елки в краевой столице.