Заболеваемость коронавирусом на Ставрополье выросла на 15 процентов 8 октября

В Ставропольском крае хоть и медленными темпами, но продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Это следует из актуальной сводки, которую губернатор Владимир Владимиров опубликовал на своей официальной странице во ВКонтакте.

- За минувшие сутки выздоровели еще 1095 человек. Уровень заболеваемости почти не меняется, - отметил глава края.

Так, к 8 октября выявлено 430 новых случаев COVID-19, что на 15 процентов больше по сравнению с предыдущим днем (+63 пациента). Госпитализация понадобилась 19 ставропольцам (+2). К сожалению, вновь зафиксирован один летальный случай.

Среди детей картина следующая - 26 заболевших, из которых двум понадобилась госпитализация, остальные ребята проходят амбулаторное лечение.

Общее число заболевших взрослых на данный момент - почти 239 тысяч, детей - более 21 тысячи.

Также глава региона напомнил о необходимости соблюдения мер эпидпрофилактики и рассказал о ситуации с вакцинацией. За минувшие сутки первый компонент вакцины получили 2371 человек (всего - 1,67 млн), второй - 1459 (всего - 1,26 млн).