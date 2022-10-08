На ставропольских школах появятся пять табличек в честь героев спецоперации на Украине

Ставропольские герои. Фото: mingkhsk.ru
В комиссию министерства ЖКХ Ставрополья по рассмотрению предложений об установке мемориальных сооружений, памятных знаков и произведений монументально-декоративного искусства поступили пять заявок с просьбой увековечить память жителей региона, героически погибших во время специальной военной операции на Украине.
- Комиссия рассмотрела и одобрила все пять заявок, - сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе минЖКХ.
Памятные таблички в честь выпускников-героев появятся на зданиях:
- школы №7 в станице Ессентукской в честь ефрейторов ВС РФ Николая Гайдара и Георгия Романова;
- школы №14 в поселке Пятигорском в честь прапорщика Демьяна Шевцова;
- школы №3 в станице Бекешевской в честь ефрейтора Александра Кубракова;
- лицея №14 в Кисловодске в честь старшего лейтенанте Геворга Мурадяна.
КСТАТИ
Вносить предложения о размещении различного типа памятных знаков в указанную комиссию (функционирует с 2021 года) могут не только органы власти, юрлица, общественные организации и другие структуры, но и простые жители края. Соответствующую заявку можно отправить в минЖКХ Ставрополья.