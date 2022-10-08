20-летний рецидивист в Кисловодске ради развлечения разбил и угнал машину

Уголовное дело по факту угона автомобиля возбуждено в Кисловодске - владелец машины, выйдя из офиса, не обнаружил ее на том месте, где она была припаркована перед началом рабочего дня. Подозреваемый в похищении транспортного средства - а им оказался 20-летний рецидивист - уже дал признательные показания.

В пресс-службе Управления МВД по Ставропольскому краю рассказали, что преступник попался очень быстро. Все наряды полиции получили соответствующую ориентировку и вскоре машину заметили и остановили автоинспекторы на одной из улиц. У водителя попросили документы для проверки, которых у него, естественно, не оказалось. В отделении парень отпираться не стал и признался, что ему просто захотелось покататься, поэтому он разбил стекло и таким образом он смог попасть в салон.

В ходе проверки выяснилось, что у задержанного к его двадцати годам - уже богатая криминальная биография.

- Также установлена причастность гражданина к серии других противоправных деяний. Молодой человек подозревается в совершении грабежа, двух краж и еще трех фактах неправомерного завладения автомобилем, - уточнили в краевой полиции.