Ставропольский развлекательный центр признали лучшим на международном конкурсе

Подведены итоги юбилейного международного смотра-конкурса «Хрустальное колесо 2022». Он проводился уже в двадцатый раз. Высокую награду получил один из развлекательных центров Ставрополя. Жюри отдало ему первое место в номинации «Лучший крытый парк развлечений площадью от 1000 до 3000 квадратных метров».

Эксперты похвалили центр за высокий уровень качества оказываемых услуг в части организации детского отдыха и развлечений, их актуальность и безопасность, а также профессионализм коллектива. Помимо этого специалисты отметили эффективность системы сервисного обслуживания гостей.

В других номинациях победу одержали такие известные места отдыха, как крупнейшее в Европе колесо обозрения «Солнце Москвы», расположенный в Санкт-Петербурге самый большой крытый аквапарк в России и первый в России тематический парк развлечений в Сочи, многие аттракционы в котором также имеют уникальные характеристики, например, самая длинная американская горка и самая высокая башня свободного падения в России; единственная в стране и шестая в мире горка формата «перевернутый бумеранг» и первый в России и третий в Европе аттракцион-маятник с полным вращением на 360 градусов.

СПРАВКА

Смотр-конкурс «Хрустальное колесо» проводится с 2003 года. Его организатором выступает Союз ассоциаций и партнеров индустрии развлечений «САПИР» при поддержке Совета Федерации Федерального собрания РФ. Участники проекта получают возможность оценить эффективность своей деятельности, изучить слабые и сильные стороны, перенять новый опыт для эффективной работы.