На Ставрополье завершены поиски 12-летней девочки, которые шли с 3 октября

В Ставропольском крае завершены поиски 12-летней девочки. Она пропала в Буденновске еще третьего октября 2022 года. В тот день в школьница собралась, как обычно - надела черную толстовку, брюки, розовую куртку, взяла свой рюкзак такого же цвета, вышла из своего дома, после чего связь с ней пропала.

К поискам подключилась полиция, волонтеры, ориентировки были распространены, в том числе, через СМИ.

8 октября от Ставропольского отделения добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» поступила радостная новость - поиски девочки остановлены. К счастью, она жива и ее здоровью ничего не угрожает. Где все это время находилась школьница, волонтеры не уточнили.