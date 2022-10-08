Помочь мобилизованным жителям Кисловодска может любой желающий. Фото: kislovodsk-kurort.org

В Кисловодске объявили о создании фонда поддержки мобилизованных горожан и их семей. Некоммерческая организация получила название «Кисловодск. За наших».

Основные задачи, которые ставит перед собой созданная структура - сбор и распределение средств для обеспечения всем необходимым военнослужащих, отправившихся в зону проведения специальной операции на Украине, а также помощь семьям мобилизованных кисловодчан. Еще одним направлением работы станет информационно-разъяснительное. В Фонде готовы будут ответить на все возникающие вопросы о повестках в военкомат, получении выплат и прояснять другие связанные с объявленной в России частичной мобилизацией моменты.

Все, кто хочет оказать помощь Фонду, или предложить идеи по улучшению работы, могут позвонить по номеру: (87937) 2-00-20.