Гандболисты из Ставрополя одержали уникальную победу в Суперлиге

«Виктор» возглавил турнирную таблицу. Фото: hbc-victor.ru

В Подмосковье в рамках четвертого тура чемпионата России по гандболу в мужской Суперлиге встретились «Чеховские медведи» и ставропольский «Виктор». У обеих команд перед этим поединком в активе было по три победы.

- В первом тайме шла упорная борьба, к перерыву гости оформили отрыв в три мяча - 13:10. Перевес сохранялся и во второй половине встречи, а финальный сигнал зафиксировал первую в истории победу «Виктора» над бессменным чемпионом страны на его площадке со счетом 31:28, - прокомментировали в пресс-службе ГК «Виктор».

Лучшими бомбардирами матча стали Кирилл Котов и Александр Ермаков из «Чеховских медведей» и Егор Кочура из «Виктора» - они забили по пять мячей. По четыре раза отличились ставропольцы Сергей Болотин, Виталий Мазуров и Роман Цокол.

После четвертого тура «Виктор» возглавил турнирную таблицу с 8 очками. Следом с 6 очками идут «Пермские медведи», «Чеховские медведи» и СГАУ-Саратов.

- Поздравляю ребят и наших болельщиков с победой! Сегодня была ожесточенная борьба и замечательная игра с обеих сторон. Нам очень приятно играть и побеждать такого соперника, - отметил после поединка в Подмосковье главный тренер «Виктора» Сергей Горбок.