Ставропольская детская больница прокомментировала фото с тараканником в онкоотделении

Появился официальный ответ на жалобу пациентов на, как они выразились, «тараканник» в отделениях онкологии и гематологии Краевой детской клинической больницы на улице Семашко в Ставрополе. Появившиеся в СМИ фото и видео с насекомыми на стенах палат прокомментировала пресс-служба самого медучреждения.

- По нормативам сплошная дезинсекционная обработка всех лечебных корпусов, включая названные отделения, проводится два раза в месяц. Последний раз обработка проводилась 23 сентября 2022 года новым инсектицидом, разрешенным к применению в детских стационарах. Дополнительно в палатах расставлены клеевые ловушки, - уточнили «КП-Северный Кавказ» в КДКБ.

Но в больнице подчеркнули, что арсенал применения дезинсекционных средств существенно ограничен: средства должны использоваться максимально безопасные, потому что нет возможности полностью вывести пациентов из помещений, например, есть послеоперационные больные или лежащие на вытяжке.

В КДКБ добавили, что в учреждении предпринимаются все необходимые меры, чтобы не было тараканов: дважды в день проводится влажная уборка с дезинфицирующими средствами, своевременно вывозится мусор, пациентам регулярно напоминают о недопустимости хранения еды в прикроватных тумбах и просят, если позволяет состояние здоровья, есть не в палате, а в столовой.

Также в больнице пообещали, что по рекомендации Министерства здравоохранения Ставропольского края будет проведена внеочередная дезинфекция отделений.