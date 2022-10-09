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Здоровье9 октября 2022 5:06

К утру 9 октября на Ставрополье коронавирус победили еще 993 человека

За время пандемии в регионе число выздоровевших составило 223 300 человек
Анфиса КИМЕНИНИКО
На Ставрополье снизился уровень заболеваемости COVID-19.

На Ставрополье снизился уровень заболеваемости COVID-19.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Ставрополье за минувшие сутки медики зафиксировали еще 320 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В медицинские учреждения медики госпитализировали 21 человека, а число победивших инфекцию COVID-19 составило - 993 человека. Об этом заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

- Уровень заболеваемости снизился. Новых летальных исходов не зарегистрировано, - резюмировал глава региона.

Среди заболевших 17 человек - это дети. Семь из них госпитализировали в специализированное медицинское учреждение, а еще десять остались на амбулаторном лечении.