К утру 9 октября на Ставрополье коронавирус победили еще 993 человека

На Ставрополье снизился уровень заболеваемости COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Ставрополье за минувшие сутки медики зафиксировали еще 320 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В медицинские учреждения медики госпитализировали 21 человека, а число победивших инфекцию COVID-19 составило - 993 человека. Об этом заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

- Уровень заболеваемости снизился. Новых летальных исходов не зарегистрировано, - резюмировал глава региона.

Среди заболевших 17 человек - это дети. Семь из них госпитализировали в специализированное медицинское учреждение, а еще десять остались на амбулаторном лечении.