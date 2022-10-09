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Спорт9 октября 2022 7:26

Ставропольские единоборцы завоевали 42 медали на всероссийских соревнованиях

На турнир в Ставрополь приехали спортсмены из 26 субъектов России
Анфиса КИМЕНИНИКО
Ставропольские единоборцы завоевали 42 медали. Фото: администрация города Ставрополя.

Ставропольские единоборцы завоевали 42 медали. Фото: администрация города Ставрополя.

В краевой столице завершились Всероссийские соревнования по рукопашному бою «Кубок Дружбы». Прошедший турнир посвятили памяти мастера спорта России Раджаба Раджабова. Соревнования проходили в спортивном комплексе «Восток-Арена», проявить свое профессиональное мастерство приехали спортсмены из 26 регионов России.

Всего за призовые места боролись 730 человек, среди них - 152 спортсмена были из Ставрополя. Краевой центр представляли 152 воспитанника городской школы единоборств, Детско-юношеского центра «Патриот», КДЮСШ «Комплексная», ФОК «Русь» и спортивного клуба «Медведь».

По итогам турнира ставропольцы завоевали 42 медали: 18 человек взяли бронзу, еще 14 участников - серебро, а 10 спортсменов получили на соревнованиях золотые медали.