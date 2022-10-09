Ставропольский ученый совершенствует систему работы дронов по принципу пчелиного роя

Проект СКФУ направлен на оптимизацию взаимодействия робототехнических агентов по концепции роевого интеллекта, автономности, самоорганизации и кооперации. Фото: пресс-служба СКФУ

Термин «роевой интеллект» подразумевает коллективное взаимодействие однородных объектов при выполнении определенных задач. Управление этой системой децентрализовано. Оно реализуется по принципу пчелиного роя, что позволяет задействовать самоорганизующуюся коллективную работу всех ее элементов.

Как правило, управление автоматизированными системами всегда ведется через единый центр. Такой подход в управлении имеет уязвимость, поскольку при потере связи с центром робот не в состоянии работать как надо. Лучшие умы многих стран работают над реализацией иного принципа работы системы роевого интеллекта – самоорганизующейся многоагентной команды.

Кандидат технических наук, доцент кафедры компьютерной безопасности Института цифрового развития СКФУ Владимир Антонов пояснил, что самоорганизующиеся системы эффективнее иерархичных. Он рассказал, что проект СКФУ направлен на оптимизацию взаимодействия робототехнических агентов по концепции роевого интеллекта, автономности, самоорганизации и кооперации.

Он отметил, что в мире пока нет примера абсолютно децентрализованного автономного роя. Новый принцип взаимодействия однородных роботов от ставропольских ученых будет доводиться сначала до прототипа, затем – до готового образца.

Как заявил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов, цель научных разработок заключается в практическом применении технологии, внедрении ее в промышленное производство, что в итоге позволит решать задачи технологического суверенитета России.

Эффективность предложенного ученым СКФУ Антоновым решения доказана математически и на уровне имитационного моделирования. В конце сентября 2022 года он представил доклад на 33-й международной научно-технической конференции «Экстремальная робототехника» в г. Санкт-Петербурге.

Он уверен, что после прикладного этапа исследований роевой беспилотник может быть использован в сферах, где нужен анализ географически привязанных факторов, например в зонах химического и радиационного заражения, в сельском хозяйстве при анализе посевов, при оценке угрозы распространения природных пожаров и в других проектах.